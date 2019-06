Pinamonti si consola restando in A

Dopo la retrocessione col Frosinone, la beffa nell'Under 20, con la rocambolesca eliminazione per mano dell'Ucraina, e l'infortunio che lo ha privato dell'Europeo Under 21, ecco il Lecce per Andrea Pinamonti.

Anche la società giallorossa, neopromossa in serie B, si è gettata nella mischia per l'attaccante che l'Inter intende nuovamente girare in prestito per consentirgli di proseguire la sua maturazione.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 12:50