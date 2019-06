Pinamonti torna sul mercato e saluta Frosinone

Impegnato con l’Under 20 da capitano al Mondiale in Polonia, Andrea Pinamonti ha trovato il tempo nel giorno di riposo per parlare del proprio futuro.

Anzi, in attesa di capire se Antonio Conte sceglierà di portarlo in ritiro con l’Inter o se ad attenderlo ci sarà una nuova avventura in prestito dopo la buona annata al Frosinone, l’attaccante prodotto del vivaio nerazzurro ha voluto salutare la società giallazzurra al termine di una stagione fallimentare per il club, retrocesso in B, ma positiva per il giocatore, autore di cinque reti al primo, vero torneo di Serie A.

“Ho davvero poche parole da dire! – il post di Pinamonti su Instagram – Un grazie speciale al Frosinone per questo anno fantastico. Mi avete accolto a braccia aperte e mi avete fatto sentire fin da subito il vostro affetto e questo non lo dimenticherò mai! Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il nostro obbiettivo, ma questa stagione, tutte le persone che lavorano in questa società, tutti i miei compagni, allenatori, magazzinieri, medici, fisioterapisti, direttori, presidente e tifosi li porterò sempre con me! Tornerete presto in alto, ne sono sicuro! Un abbraccio”.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 22:31