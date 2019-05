Pino Rigoli divide i meriti

Vincere un trofeo alla seconda partita su una nuova panchina. A realizzare quello che per molti allenatori è un sogno è stato Pino Rigoli, nella storia insieme alla sua Viterbese grazie al gol segnato da Atanasov nei minuti di recupero della finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro il Monza.

I laziali si aggiudicano il trofeo e volano ai playoff, saltando i primi due turni.

Il tecnico siciliano, quarto allenatore della stagione dei gialloblù dopo Lopez, Sottili e Calabro, non riesce a trattenere l’emozione nel post-gara: "Da un anno e mezzo ero fermo: mi ha chiamato questa società, non ho esitato e ho subito detto sì. Questa mia pazzia mi ha premiato, ma il merito mio è stato poco, sono stati grandi i ragazzi che si sono messi a completa disposizione. "Ha vinto la squadra, lo staff, la società, i collaboratori, i calciatori soprattutto. E anche i miei predecessori che hanno contribuito ad arrivare in questa finale".



SPORTAL.IT | 08-05-2019 21:18