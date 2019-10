Pino Sacripanti scende di categoria e riparte da Napoli. Il canturino ha trovato l’accordo con i partenopei, che domenica hanno perso in casa con Casale Monferrato.

L’ex allenatore della Virtus Bologna era al PalaBarbuto per assistere al match dei suoi nuovi giocatori e ha dato appuntamento ai media per la prossima settimana per la rituale conferenza stampa di presentazione.

SPORTAL.IT | 20-10-2019 21:46