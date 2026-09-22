Pio battezza Sebastiano, è l’Italia dei fratelli Esposito. Kayode e il mito Maldini, Romano: “Ha scelto il cuore”

Mancini riparte da giovani affamati. Difesa, centrocampo e attacco: i nuovi protagonisti azzurri raccontano le loro sensazioni prima della sfida contro il Belgio

Nell’Italia dei tre Mondiali mancati di certezze non ce ne sono. Roberto Mancini prova quindi a tracciare una nuova via verso la rigenerazione del nostro calcio. Il sentiero intrapreso va nella direzione dei giovani e di qualcuno bravo da cui ripartire effettivamente ce n’è. Basti pensare ai fratelli Esposito, con l’interista Pio che si fa garante anche del talento di Sebastiano. Poi c’è Kayode a cui è servita la Premier per fare carriera e quindi Romano che grazie a Pisacane ha trovato spazio in Serie A.

Dalla Juve all’Inghilterra: la nuova vita di Kayode

Partiamo dal difensore con Michael Kayode che sta facendo le fortune del Brentford quarto in classifica in Premier League. L’ex Fiorentina gioca a destra ma si ispira a Paolo Maldini che sul versante opposto è diventato punto di riferimento di generazioni e generazioni. Il 22enne di Borgomanero ha raccontato di aver saputo della convocazione dopo il rotondo successo contro il Chelsea: “E’ stata una cosa incredibile” ammette genuinamente il terzino. E sul futuro le idee sono chiare: “L’importante è giocare, che sia Italia o Inghilterra. Mai pensato a un ritorno“. Nessun rimpianto neppure per la Juventus vissuta da giovanissimo e dalla quale è stato scartato troppo frettolosamente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La scelta facile di Romano

Chi non è stato costretto, almeno finora, a emigrare all’estero è Alessandro Romano, 20 anni di proprietà della Roma ma in prestito al Cagliari con obbligo di riscatto condizionato. Non ci ha pensato due volte Fabio Pisacane a mettergli in mano il centrocampo rossoblù. La mossa si è rivelata preziosa anche per Roberto Mancini che ha deciso di anticipare la Svizzera portandolo subito anche in Nazionale. La scelta per il giovane mediano non è stata complicata: “Perché è quello che ho sentito nel mio cuore. Non ho fatto una lista di pro e contro riflettendo su dove avrei avuto più possibilità di impiego o su chi ha partecipato di recente a un grande torneo. Se mi ha sorpreso tanto interesse dell’opinione pubblica per la mia decisione? Sinceramente sì“.

I fratelli Esposito e il cantante Sebastiano

Volto ormai consacrato per l’azzurro a dispetto dell’età è quello di Pio Esposito. L’interista sta scalzando in fretta le posizioni sia nel club che in Nazionale: “Anche se non è la prima volta, ogni volta che torni in Nazionale è come se lo fosse. Un’emozione speciale, un’emozione incredibile“. Stavolta, poi, avrà con sé anche il fratello Sebastiano sulle cui qualità non nutre dubbi: “Anche se ieri ha dovuto cantare. Si fa sempre questa cosa che i ‘nuovi’ cantino a tavola e devo dire che ieri è stato il migliore, l’hanno seguito di più con la sua canzone“, racconta ridendo.

La rosa allargata e la lunga sosta per le Nazionali non sono un problema per Pio: “È una cosa nuova per tutti, però credo sia bello. Alla fine a noi piace giocare, più partite ci sono e più i calciatori sono contenti. Sono quattro partite molto importanti, di livello alto: non vediamo l’ora di iniziare“. Non resta che sperare che l’avvio sia all’altezza delle aspettative. La nuova Italia riparte da giovani bravi e affamati. La destinazione è già inserita: Marocco, Spagna e Portogallo. Il percorso, però, sarà bello lungo.