Secondo l'edizione odierna della Gazzetta, il giovane talento nerazzurro sarebbe in procinto di essere blibdato dall'Inter per allontanare le sirene inglesi

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Di un presunto interessamento dell’Arsenal nei confronti di Pio Esposito si era riferito durante l’ultimo sessione di calciomercato, a dimostrazione che il talento dell’Inter era seguito anche Oltremanica e dal primissimo club di Premier. La qualità, umana prima ancora che professionale di Pio Esposito, non ha lasciato indifferenti i club di prima fascia del campionato inglese. Talento evidente, qualità, tecnica e una mentalità che ha proiettato l’attaccante verso un palco importante. L’Inter non aveva inserito tra le priorità il suo rinnovo, ma forse andrebbe riconsiderata questa scala di priorità e chiuso quanto prima. Anche se, a leggere i siti britannici, non è evidenziato con la medesima rilevanza la questione Pio Esposito.

Pio Esposito, rinnovo con Inter e ingaggio al rialzo

Come Dimarco, pure Pio Esposito potrebbe essere presto oggetto di un prolungamento di contratto in un accordo a tutela della società di viale della Liberazione dopo il delicato passaggio che l’ha interessata. Il giocatore, attraverso il suo agente Mario Giuffredi, aveva già dichiarato a suo tempo (appena qualche settimana fa) di non essere interessato alla Premier ma non ha certo disdegnato eventuali rinnovi e ritocchi all’ingaggio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di questa situazione e del desiderio di blindare il giocatore parla oggi la Gazzetta dello Sport, senza che la medesima enfasi e centralità sia attribuita alla questione sui siti inglesi che pure avevano già espresso apprezzamento, a suo tempo, nei confronti di Pio.

Stipendio da 3 milioni, l’insidia Premier

L’adeguamento, visto che si parla di questo, dovrebbe omologare lo stipendio di Pio (tra i più promettenti un quinquennio fa) a quello dei compagni di reparto, vedi Bonny che guadagna già due milioni. certo, l’operazione in partenza è assai differente: Pio Esposito è un patrimonio che è stato cresciuto dal vivaio, si è fatto le ossa ed è rientrato guadagnandosi il posto.

Nulla trapela, però, con altrettanta centralità nell’agenda mediatica dei siti e delle principali fonti di informazioni britanniche concentrate su altre vicende. La questione Pio Esposito, almeno per ora, ha un posto centrale in Italia anche se è doveroso ammettere che il potere economico-finanziario britannico e dei club inglesi non è paragonabile a quello della Serie A.

Andrà compreso se, con la guerra in corso, anche la Premier potrà reggere sul breve e medio periodo dimostrando lo stesso potere di sempre nel decidere le carte in tavolo e i trasferimenti.