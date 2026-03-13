Per Pio Esposito il Newcastle esagera, non è solo l'Arsenal a minacciare l'Inter

Tutti vogliono Pio Esposito, stando ai rumors che continuano a occupare media e social in Gran Bretagna e non solo

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

L’interessamento presunto dell’Arsenal nei confronti di Pio Esposito non poteva e doveva ritenersi un esempio unico. Per il talento di Castellammare di Stabia la stima Oltremanica della dirigenza del club inglese era nota, come anche la possibilità che non si trattasse dell’unica società in attesa di giudizio. Da Marotta. La qualità, umana prima ancora che professionale di Pio Esposito, non ha lasciato indifferenti i club di prima fascia del campionato inglese. E anche il Newcastle farebbe sul serio.

Il Newcastle tra l’Inter, l’Arsenal e Pio Esposito

A sottolineare come ci sia anche quel Newcastle imponente, a livello di possibilità economiche, è l’esperto di mercato Fabrizio Romano il quale dai propri canali social rilancia.

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“Uno dei giocatori che l’Inter considera intoccabili per l’estate è certamente Pio Esposito. All’estero si è parlato tanto dell’Arsenal, ma i Gunners non hanno fatto alcun passo, al di là dello scouting su diversi giocatori. Un club che sarebbe pronto, da quanto mi risulta, a fare sul serio dal punto di vista delle cifre sarebbe il Newcastle, che prenderà una punta in estate: quello di Esposito è uno dei nomi che circola, è un profilo molto apprezzato, ma l’Inter non ha intenzione di dare aperture“, ha affermato. Un piccolo tsunami, a livello di calciomercato. Perché il club ha una potenza di fuoco paragonabile alle top. E capace di sedurre Inter e giocatore con l’offerta giusta, anche più dell’Arsenal.

Ricordate l’operazione Sandro Tonali? Ecco il precedente ricorda come sia una mera eventualità, ma non del tutto impossibile.

Pio Esposito, rinnovo con Inter e ingaggio al rialzo

Come Dimarco, pure Pio Esposito potrebbe essere presto oggetto di un prolungamento di contratto in un accordo a tutela della società di viale della Liberazione dopo il delicato passaggio di proprietà che l’ha interessata. Il giocatore, attraverso il suo agente Mario Giuffredi, aveva già dichiarato a suo tempo di non essere interessato alla Premier ma non ha escluso rinnovi e ritocchi all’ingaggio.

Poco prima della sfida di Coppa Italia, il presidente Marotta ha cercato di ridimensionare la portata dell’indiscrezione riferendo come non vi sia stata un’offerta e quanto il giocatore sia un pilastro della squadra di Chivu, al quale rimane l’obiettivo Scudetto in primis.

“L’Arsenal ci ha chiesto Pio Esposito? No, innanzitutto non l’ha chiesto e poi dico che l’Inter non è una società che vuole vendere. Non facciamo del player trading la nostra attività principale. Pio fa parte del nostro settore giovanile e lo custodiamo come se fosse un nostro tesoro. Poi è chiaro che tutto può avvenire in futuro ma sarà un futuro molto lontano”, le parole ai microfoni di Mediaset.

Stipendio da 3 milioni, l’insidia Premier

Ma di che cifre si parla, quando si cita Pio Esposito? L’adeguamento sarebbe a quello dei compagni di reparto, vedi Bonny che guadagna già due milioni. Il giocatore è un patrimonio Inter, cresciuto dal vivaio, si è fatto le ossa ed è rientrato guadagnandosi il posto da titolare che mister Chivu gli ha consegnato per sbloccare presto situazioni scomode. E certi ricordi.

La questione Pio Esposito, almeno per ora, ha un posto centrale in Italia anche se è doveroso ammettere che il potere economico-finanziario britannico e dei club inglesi non è paragonabile a quello della Serie A.