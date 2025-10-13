Pio Esposito titolare in Italia-Israele? Dipende da Kean: le condizioni di Moise dopo l'infortunio in Estonia

L'attaccante viola va verso il forfait nella gara di martedì sera. Tutto lascia pensare a una maglia da titolare per il giovane bomber dell'Inter, a segno a Tallinn.

Moise Kean non sta bene, Pio Esposito si scalda in vista di Italia-Israele. La giovane punta nerazzurra potrebbe avere la prima grande chance dal primo minuto in maglia azzurra. Tutto dipenderà, ovviamente, dalle capacità di recupero del giocatore della Fiorentina che al momento si allena a parte e che però difficilmente ce la farà per domani. Gattuso, comunque, si fida del 20enne di Castellamare di Stabia dal quale ha già avuto risposte confortanti nella precedente uscita contro l’Estonia.

Le condizioni di Kean: corsa contro il tempo

Dopo l’infortunio rimediato in Estonia, Moise Kean continua a lavorare a parte per cercare di recuperare in vista della sfida contro Israele. Lo staff medico azzurro sta monitorando la situazione giorno per giorno, ma il dolore al flessore non sembra lasciare margini ottimistici. Il giocatore della Fiorentina, pur mostrando grande voglia di esserci, rischia seriamente di dover alzare bandiera bianca. Gattuso non vuole forzare i tempi, preferendo preservarlo in vista dei prossimi impegni. In questo momento, a dire il vero, sembra a rischio anche il match dei viola contro il Milan di domenica prossima.

Pio Esposito pronto alla chiamata

In caso di forfait di Kean, tutto lascia pensare che toccherà a Pio Esposito guidare l’attacco dell’Italia contro Israele. Il giovane centravanti dell’Inter ha impressionato positivamente nello spezzone giocato contro l’Estonia, mostrando personalità e spirito di sacrificio. Gattuso apprezza la sua generosità e la capacità di attaccare la profondità, elementi fondamentali per il gioco offensivo azzurro. Un’occasione che potrebbe rappresentare un crocevia importante nella crescita del classe 2005.

La fiducia di Gattuso e le prospettive azzurre

Il tecnico azzurro, consapevole delle difficoltà legate agli infortuni, ha ribadito più volte di voler dare spazio ai giovani. Esposito è tra i profili più interessanti della nuova generazione e Gattuso lo considera un’alternativa credibile, non solo un ripiego. Contro Israele, l’Italia punterà su entusiasmo e freschezza per continuare il percorso positivo. Se dovesse convincere anche da titolare, per Pio Esposito potrebbe aprirsi un futuro sempre più stabile nel giro della Nazionale maggiore. I playoff chiamano, tocca farsi trovare pronti.