Pioggia di elogi per il tweet dell’interista

È in Italia da poco, ma a quanto pubblicato su Twitter Ashley Young pare particolarmente contento di essere nel nostro paese durante l’emergenza coronavirus. O, almeno, sembra preferire l’Italia all’Inghilterra, dove la paura da contagio ha portato confusione e impattato in maniera ancora più severa che da noi sulla vita della gente comune.

I tweet dell’interista

“Salve a tutti, volevo solo condividere i miei pensieri dato che attualmente sto vivendo in Italia, nell’epicentro del virus”, ha scritto l’esterno britannico dell’Inter arrivato a gennaio dal Manchester United.

“Realisticamente andare al supermarket è attualmente il rischio maggiore che corri di diffondere il virus e anche di prenderlo. Parlando con la mia famiglia e gli amici a casa sembra che andare a comprare del cibo sia una vera follia. Ricordate, lockdown significa lockdown!”, aggiunge poi Young bacchettando i suoi connazionali. Poi il paragone con l’Italia.

“In Italia andare al supermercato è sorprendentemente tranquillo. Nessuna lite per il cibo, nessuno scaffale vuoto e nessun abuso da parte degli addetti ai lavori per limitare l’accesso al cibo per qualunque ragione! E in quasi tutti i casi c’è soltanto una persona che fa la spesa per ogni casa”.

Il plauso dei tifosi

Insomma, gli italiani si stanno comportando meglio degli inglesi in questo frangente dell’emergenza. Una constatazione, quella di Young, che attira gli elogi dei tifosi italiani, non solo interisti.

“Sei una magnifica persona! Continua a lottare Ashley”, scrive il nerazzurro Internauta. “Grazie di essere venuto da noi”, aggiunge Thor.

Ma anche supporter di altre squadre ringraziano Young, come il rossonero Felle: “Sono un tifoso del Milan, ma tu Ashley sei un grande uomo. Grazie per le tue sagge parole”.

“Ben detto, Ashley”, aggiunge Albarien e anche Bomber si allinea: “Ti vogliamo bene, Young”. In tempi di emergenza virus, la rivalità nel calcio può anche essere dimenticata.

SPORTEVAI | 25-03-2020 10:49