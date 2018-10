Pioggia di gol in serie A: Ventura umiliato all'esordio

Ritorno in serie A da incubo per l’ex commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura: il suo Chievo è stato travolto in casa dall’Atalanta per 5-1. De Roon e Ilicic aprono le marcature, poi l’espulsione di Barba per doppia ammonizione complica le cose per i gialloblu: gli uomini di Gasperini dilagano nella ripresa con Ilicic, che con altre due reti completa la tripletta, e Gosens. Gol della bandiera di Birsa.

La Lazio passa al Tardini contro un Parma coriaceo. Primo tempo senza reti ma ricco di occasioni da gol e capovolgimenti di fronte, i biancocelesti attaccano con più continuità ma non sono precisi, i crociati ci provano senza successo in contropiede. Nella ripresa Immobile sblocca su rigore, poi serve l’assist per il raddoppio di Correa.

Filippo Inzaghi si salva in extremis: al Dall’Ara il suo Bologna rimonta il Torino da 0-2 a 2-2. Belotti ha ancora le polveri bagnate, a fare la differenza è Iago Falque con un gol e un assist a Baselli. Santander riapre i giochi a mezz’ora dalla fine, e Calabresi firma il 2-2 al 77′.

Nella gara di mezzogiorno, spettacolare 3-3 tra Frosinone ed Empoli.

Ore 12.30

Frosinone-Empoli 3-3

7′ aut.Silvestre (E), 32′ Zajc (E), 48′ Silvestre (E), 54′ Ciofani (F), 62′ Ciofani (F), 79′ Ucan (E)

Ore 15

Bologna-Torino 2-2

14′ Iago Falque (T), 54′ Baselli (T), 56′ Santander (B), 77′ Calabresi (B)

Chievo-Atalanta 1-5

25′ De Roon (A), 28′ Ilicic (A), 50′ Ilicic (A), 52′ Ilicic (A), 74′ Gosens (A), 84′ rig. Birsa (C)

Parma-Lazio 0-2

81′ rig. Immobile (L), 94′ Correa (L)

SPORTAL.IT | 21-10-2018 17:05