C'è stata un'autentica pioggia di multe in serie B: sono state addirittura otto le società sanzionate dopo il primo turno del torneo cadetto.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara,

acceso alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1

lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini

preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso delle

gara, acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma

1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini

preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b)

CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di

vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della

gara, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b)

CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di

vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ingiustificatamente causato il

ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,

acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS,

per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di

vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo

tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera

b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di

vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo,

fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b)

CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di

vigilanza.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 16:00