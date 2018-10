Pioggia di multe nella A di basket

Ben cinque le società della Serie A di basket punite con ammende dopo le partite della terza giornata.

Serie A

SIDIGAS AVELLINO. Ammenda di Euro 900,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli

arbitri.

OPENJOBMETIS VARESE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico

agli arbitri.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA. Ammenda di Euro 900,00 per offese collettive frequenti del

pubblico agli arbitri.

HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli

arbitri.

ALMA TRIESTE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

Serie A2

Girone OVEST

BERGAMO BASKET 2014. Ammonizione per guasto delle attrezzature obbligatorie (cronometro)

ZEUS ENERGY GROUP RIETI. Ammenda di Euro 990,00 per offese e minacce collettive frequenti

del pubblico agli arbitri.

CONTROL TRAPANI. Ammenda di Euro 990,00 per offese e minacce collettive.



SPORTAL.IT | 22-10-2018 18:20