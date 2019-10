Pioli ai tifosi: "Colpite Suso e colpite il Milan"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha difeso Suso in conferenza stampa, alla vigilia della partita di campionato contro la Roma: "Noi non prendiamo parte ai processi social. Siamo un gruppo che vuole lavorare al meglio, che vuole sacrificarsi per un compagno e fare le cose come si devono. Quando si colpisce un giocatore si colpisce me e si colpisce il Milan. Noi vogliamo essere una squadra che va in campo con positività e idee chiare".

I rossoneri sono attesi a una serie di partite complicate: "Ogni partita possiamo dimostrare di essere una squadra forte. Il calendario non mi preoccupa perché siamo tutti concentrati sulla sfida con la Roma, per approcciare bene il match e restare in partita per tutti e 95 i minuti. Possiamo fare bene a Roma".

"La Roma ha perso una sola partita da inizio stagione e anche se ha qualche assenza mi aspetto una Roma determinata. Quando sei in difficoltà come organico a volte i giocatori si compattano e danno ancora di più. Dovremo rispondere colpo su colpo con determinazione".

SPORTAL.IT | 26-10-2019 15:57