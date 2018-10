Pioli: "Chiesa è molto sereno"

Stefano Pioli torna a parlare di Federico Chiesa dopo le polemiche per il rigore procurato contro l'Atalanta.

"I valori umani di Federico Chiesa non sono in discussione. L'ho rivisto stamattina e l'ho visto sereno e motivato. Deve continuare a lavorare come sta facendo, mettersi a disposizione della squadra e mostrare le qualità che possiede", sono le parole riportate da sportmediaset. Il ragazzo non è agitato: "Deve stare tranquillo, e stamani l'ho visto molto sereno".

SPORTAL.IT | 03-10-2018 16:45