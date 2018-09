Pioli: "Chiesa non si butta al mimino soffio"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato dopo il successo dei viola contro l'Atalanta: "Il rigore guadagnato da Chiesa? Chiaramente in qualche contrasto ci sta che possa cadere, ma non si butta per terra al minimo soffio. Rallentare la corsa è stata una scelta intelligente, di lucidità importante".

Lo scontro con Gasperini: "Sono andato lì per salutarlo, mi ha detto che il rigore di Milano non c'era come non c'era quello di oggi. Per me non era decisivo quello e non è decisivo questo di oggi. Ce ne hanno dato uno contro per un polpastrello e oggi ci hanno dato questo".

SPORTAL.IT | 30-09-2018 17:40