Pioli: 'Ci manca solo l'ultimo salto'

Terzo pareggio consecutivo per la Fiorentina, che si fa rimontare anche dalla Roma. Una settimana dopo l’1-1 contro il Torino, la musica è la stessa, ma Stefano Pioli plaude alla crescita della squadra: “Abbiamo preso un buon punto, figlio di una buona prestazione, non ne abbiamo persi due. È chiaro che se tieni aperto il risultato contro avversari corti come quello di stasera il rischio è quello di non portare a casa il risultato e ultimamente ci siamo fatti riprendere troppo spesso: questo è il salto che dobbiamo ancora compiere. Ho poco però da rimproverare ai miei giocatori, abbiamo sofferto ma abbiamo concesso il giusto a una squadra molto forte. Rispetto a Torino abbiamo giocato molto meglio, comunque ho visto che i ragazzi sono delusi e questo è positivo".

Gli attaccanti restano ancora a secco, ma il tecnico emiliano minimizza: "Simeone ha fatto una prestazione positiva, ha recuperato palloni e si è guadagnato un calcio di rigore. Io voglio che si vinca le partite, poi che faccia gol Veretout o un altro va bene lo stesso. Pjaca? Ha fatto bene, è stato solo sfortunato in occasione del gol della Roma. Fino ad oggi abbiamo perso solo con le grandi squadre e solo di misura, la squadra pur giovanissima ha dato prova di grande tenacia e crescita. Ma non ci accontentiamo".



SPORTAL.IT | 03-11-2018 23:30