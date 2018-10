Pioli: "Con questo carattere andremo lontano"

Secondo pareggio consecutivo per la Fiorentina, che non riesce a tornare sui livelli di gioco e di risultati delle prime giornate.

A Torino i viola non hanno brillato, non riuscendo neppure a sfruttare il vantaggio maturato dopo appena due minuti: “Stasera purtroppo non abbiamo messo in campo la nostra qualità tecnica – ha detto Stefano Pioli ai microfoni di Dazn – Sarebbe servita più precisione per annullare la loro pressione. Possiamo giocare meglio, ma mi è piaciuto il carattere mostrato dai ragazzi. Con questo spirito possiamo fare ottime cose. E comunque nel secondo tempo le migliori occasioni le abbiamo avute noi”.

Poche parole sulla scelta di escludere Simeone in avvio, che non ha pagato: “Abbiamo puntato su movimenti diversi…" ha tagliato corto Pioli.



SPORTAL.IT | 27-10-2018 23:15