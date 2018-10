Pioli esalta Chiesa e fissa l'ultimo step da fare

Stefano Pioli è intervenuto nell’evento per i 30 anni de La Repubblica – Firenze.

“Il nostro obiettivo è andare in Europa, ma non sarà facile. Abbiamo sei squadre davanti e ovviamente noi ci faremo trovare pronti se qualcuno di queste dovesse fallire. Non sto mettendo le mani in avanti – ha continuato l’allenatore della Fiorentina – in questo momento vedo una squadra ambiziosa, ma ancora non vincente. Per diventarlo c’è ancora un passaggio che dobbiamo colmare”.

Ci sarà Fiorentina-Cagliari, la partita di Davide Astori: “Davide era un punto di riferimento per me e per tutti i suoi compagni. Quello che è successo è stato tremendo, ma mi ha spinto ad apprezzare ancora di più i miei calciatori. Siamo sicuramente una squadra che ha un motivo in più per vincere”.

Un’ultima battuta su Chiesa: “Ha delle caratteristiche uniche. Tira in porta di destro e di sinistro, ha uno scatto in velocità difficile da contenere. Sta raggiungendo un livello di completezza che gli permetterà di arrivare al top a livello mondiale”.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 23:15