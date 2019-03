Pioli fa chiarezza sul problema fisico di Chiesa

Stefano Pioli fa chiarezza sul problema accusato da Federico Chiesa, uscito nel primo tempo di Fiorentina-Lazio e ridotto alle lacrime. "Ha avuto un risentimento addominale – ha spiegato il tecnico gigliato ai microfoni di 'Sky Sport' -. Federico è un ragazzo generoso, che ha grande passione per questi colori e questa squadra. Di conseguenza quando non riesce a dare il suo contributo sta male".

Quindi l'analisi sulla partita, e su una classifica che inizia a piangere: "Non credo che questa serata ci sia costata l'Europa. Per le qualità che abbiamo non siamo riusciti a conquistare abbastanza punti nel girone d'andata. Ma ora non è il momento di guardare la classifica, dobbiamo invece concentrarci sulle prossime partite che saranno fondamentali per la nostra stagione".

Infine Pioli ha parlato delle prospettive di rinnovo: "Ho fatto sapere alla mia famiglia che fino a 65 anni allenerò, poi dove questo succederà non lo so dire. Sono nove mesi che a Firenze sono in scadenza, ma rimango tranquillissimo".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 23:50