Pioli, futuro all'estero

Il futuro di Stefano Pioli potrebbe essere all'estero. Secondo quanto riporta Tuttosport il tecnico in uscita dalla Fiorentina ha diversi ammiratori in Cina ma anche in Europa. Sulle sue tracce ci sarebbe il Siviglia, oltre ad alcuni club inglesi e francesi.

Il diretto interessato ha per ora rimandato il suo futuro a fine stagione: "Ero in scadenza e lo sono tutt’ora, ma non ho perso serenità e motivazioni. Ma posso affermare che non ho mai lavorato così bene come qui, sono molto legato alla Fiorentina. Non ho deciso se andare via o rimanere, ma a fine campionato dovremo parlare e io ho ben chiaro cosa chiedere per iniziare un nuovo ciclo".

SPORTAL.IT | 29-03-2019 11:25