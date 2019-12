Pioli: "Ibrahimovic? Sintonia con la società"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo la vittoria dei rossoneri contro il Parma: "Anche se abbiamo tirato in porta più di 25 volte, la squadra era consapevole dell'importanza di questa gara, che pesava più di altre. Venivamo da buone prestazioni senza aver raccolto però nulla. Sapevamo ciò che dovevamo fare e abbiamo vinto meritatamente contro una squadra forte e organizzata".

La classifica "la lascio ancora attaccata negli spogliatoi, perché questa vittoria non aggiusta tutti i problemi. Da qui a Natale voglio portare più punti possibili a casa, c'è ancora tanto da fare. Non posso che essere soddisfatto per la grinta e la qualità che i miei ragazzi hanno messo in campo. Piatek? Gli manca il gol non può essere sorridente ma è giusto che sia così se siamo professionisti. E' chiaro che bisogna aiutarlo ed è chiaro che lui debba farsi aiutare".

Il possibile arrivo di Ibrahimovic: "Pensiamo alle prossime partite. Con la società c'è grande confronto e sintonia. Quindi vedremo cosa accadrà".

SPORTAL.IT | 01-12-2019 18:37