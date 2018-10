Pioli: "Lazio determinata, sarà dura"

Durante la conferenza stampa in vista della gara contro la Lazio, Stefano Pioli ha analizzato la squadra di Inzaghi: "Mi aspetto un avversario molto determinato, so quanto può pesare perdere un derby a Roma e hanno perso anche in Europa League. Dovremo pareggiare la loro determinazione, chi vince più duelli e contrasti avrà più possibilità di vincere. Il nostro centrocampo è molto assortito, abbiamo qualità tecniche, dinamismo e fisicità".

La Lazio può contare sull'ex Badelj: "Gli ho voluto molto bene e ho provato a tenerlo ma sia lui che noi abbiamo fatto scelte diverse. Credo di avergli dato qualcosa e sono sicuro di aver preso qualcosa da lui, sono felice di ritrovarlo".

In chiusura, Pioli svela le richieste fatte al tridente offensivo: "A Simeone chiedo di non cambiare il suo modo di giocare. Ha caratteristiche di movimenti importanti e si sacrifica molto. Non ho mai giudicato un centravanti per i gol e lui lo sa, anche se so quanto sia importante per un attaccante segnare. Pjaca deve trovare più entusiasmo. Vorrei vederlo più sbarazzino. Lo vedo come se fosse un po' bloccato e che voglia dimostrare troppo. Deve scendere in campo tranquillo, libero e senza pressioni. Chiesa invece deve giocare così, ci sta dando tanto in tutte le fasi. Deve essere continuo, incisivo e pericoloso".



SPORTAL.IT | 06-10-2018 14:35