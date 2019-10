Pioli ora si coccola Suso: il giudizio dopo il gol decisivo

Il Milan ha ottenuto la prima vittoria della gestione Pioli battendo la Spal al termine di una partita delicatissima a San Siro. E decisivo con il gol dell'1-0 è stato l'uomo al centro del mirino delle critiche dell'ambiente ormai da settimane: Suso. E proprio per il giocatore spagnolo, pure partito dalla panchina contro gli estensi, ha speso parole di grande elogio Stefano Pioli, nel dopopartita di giovedì sera.

"Suso è un giocatore di grande qualità", ha affermato a 'Sky Sport' il tecnico rossonero, che oltre alle parole di elogio ha però anche voluto strigliare il suo numero 8: "Sono contento di allenare un giocatore dalle caratteristiche come le sue. E dobbiamo iniziare a ragionare da squadra, le sconfitte non arrivano mai per colpa di un solo giocatore".

Quindi l'elogio al gruppo: "Oggi abbiamo cercato la vittoria tutti insieme e siamo rimasti dentro la partita, contro un'avversaria che ci ha creato problemi. Ai ragazzi avevo chiesto spirito e credo si sia visto quello giusto".

Qualcosa che ancora non funziona però ancora c'è: "Abbiamo creato buone occasioni e rischiato poco, peccato però tenere in bilico il risultato fino alla fine. Vincere soffrendo credo che possa però essere positivo per noi".

Contro la Spal non è stato facile: "In campo ho visto buone cose e altre su cui lavorare. Pensavo non tenessero i ritmi dei primi 45 minuti, partite del genere cerchi di sbloccarle quanto prima. Siamo stati bravi a non abbatterci".

"Sono contento per la squadra, per il club e per i tifosi. Ma la partita che può cambiare la stagione è sempre la prossima, e alla prossima dobbiamo pensare", ha aggiunto il tecnico del Diavolo.

Infine una novità tattica, che potrebbe essere provata più in là: "Leao dietro Piatek. Lo avrei provato se la partita non si fosse sbloccata. Ma questa rosa permette diverse soluzioni".

SPORTAL.IT | 31-10-2019 23:57