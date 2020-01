Pioli: "Paquetà deve essere più convinto"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli parla della situazione di Lucas Paquetà in conferenza stampa: "Mancano alcuni giorni alla fine del mercato. Siamo rimasti concentrati su quello che stiamo facendo e tutti quelli che sono qua sono tutti molto disponibili e partecipi. Anche Lucas lo è. Tutti i giocatori pensano di meritare di giocare. Se sei concentrato quando vieni chiamato in causa trovi le giuste soddisfazioni. E' così che dobbiamo lavorare. Deve avere la convinzione di essere un giocatore completo che deve giocare di qualità e quantità, deve diventare più determinante nella fase conclusiva, o fai gol o lo fai fare".

L'effetto Ibrahimovic: "Ibra è un valore aggiunto, per lo spessore e la presenza che mette nella partita e per la professionalità che mette ogni giorno. Sta facendo molto bene alla squadra come sono stati bravi i compagni a sfruttare gli spazi che si sono creati. E' un campione, tra i migliori al mondo, mi aspettavo tanto da Ibra e ho trovato una persona molto disponibile, è entrato con curiosità, ha studiato e ora è più consapevole di quello che deve fare".

SPORTAL.IT | 23-01-2020 14:19