Pioli: "Pjaca? Siamo scossi"

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha presentato il match di domenica contro la Lazio: "Da domani iniziano due mesi decisivi per noi, sia per il campionato che per la Coppa Italia. Ogni partita sarà molto importante e pesante in classifica. L'obiettivo è migliorare quanto abbiamo fatto nel girone di andata. Stiamo rincorrendo, dobbiamo spingere e sperare che le squadre davanti a noi perdano qualche punto. Con la Lazio sarà molto importante. Arriva al Franchi un avversario in grande condizione fisica e mentale, che ha tutto per fare bene. Ci vorrà la miglior Fiorentina possibile per cercare di vincere contro una Lazio più forte".

L'infortunio di Pjaca: "Stiamo tutti vicinissimi a Marko, un ragazzo che sta molto bene dentro al gruppo e si è sempre messo a disposizione. È davvero sfortunato e anche oggi ho visto i ragazzi un po' scossi per il suo infortunio. Pjaca però è forte e sono sicuro che riuscirà a tornare ancora più forte anche stavolta".

Mezza polemica sul calendario dell'Atalanta: "Se parliamo di equità, nella partita di ritorno le parti andrebbero invertite. Se loro hanno avuto un giorno e mezzo in più di recupero, perché non anche noi? Comunque ci penseremo. Prima abbiamo sette partite di campionato importanti, abbiamo bisogno di punti per migliorare il nostro girone d'andata. Con la Lazio c'è uno scontro diretto, visto che sta sopra di noi in classifica solamente di cinque punti".

SPORTAL.IT | 09-03-2019 15:30