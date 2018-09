Pioli prepara il turnover contro la Samp

Stefano Pioli potrebbe far riposare qualche giocatore nel recupero di campionato contro la Sampdoria.

Secondo Repubblica, il tecnico viola starebbe pensando a tre cambi (uno per reparto) rispetto alla gara con il Napoli. In difesa non è al 100% Biraghi: se non dovesse recuperare in tempo, spazio a Hancko dal 1’. Gerson non ha convinto sabato e al suo posto giocherà uno tra Edmilson e Dabo, con il centrocampista svizzero leggermente favorito. In attacco opportunità per Pjaca dall’inizio insieme a Simeone e Chiesa.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 13:15