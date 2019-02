Pioli prevede il futuro di Chiesa

Settimana importante per il calcio italiano sul fronte capitani. Se in casa Inter la scelta di togliere i gradi a Mauro Icardi ha causato inevitabili strascichi di tensioni e polemiche, alla Fiorentina ci si prepara a festeggiare la prima con la fascia al braccio per Federico Chiesa, che contro la Spal sarà chiamato a sostituire nel ruolo German Pezzella, vittima di un brutto infortunio al ginocchio.

Un modo per legare ancora di più il talento classe '97 ai colori viola di cui ha parlato Stefano Pioli in conferenza stampa: "Pezzella ci mancherà molto dal punto di vista non solo tecnico, ma anche e soprattutto della personalità, ma Chiesa adesso è pronto per indossare la fascia. L'anno scorso non lo era, ora è cresciuto, è maturo e pronto e può essere davvero un bel capitano".

Contro la squadra dell'ex Semplici sarà la prova generale in vista della doppia sfida ravvicinata contro l'Atalanta tra campionato e Coppa Italia: "Per far diventare importante quella settimana importante dobbiamo fare bene contro la Spal anche per recuperare il ritardo che abbiamo in classifica".



SPORTAL.IT | 15-02-2019 17:05