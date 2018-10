Pioli replica a Gasperini: 'Pensi ai propri giocatori'

Non smette di fare discutere l’episodio che ha deciso Fiorentina-Atalanta, ovvero il rigore molto dubbio concesso ai viola per un presunto contatto tra Rafael Toloi e Federico Chiesa.

L’attaccante viola è poi stato accusato duramente da presidente e allenatore dei bergamaschi e difeso dalla società gigliata, compreso l’allenatore Stefano Pioli, tornato sul concetto all’indomani intervenendo a Radio Rai durante la trasmissione ‘Radio Anch’io Lo Sport’ per spiegare il proprio punto di vista sull’utilizzo del Var: “C'è poco da dire, l'arbitro ha visto così, probabilmente era convinto che ci fosse il rigore e ha ritenuto di non avvalersi della Var. Avrà parlato con i colleghi e la sua decisione non è cambiata. Lo strumento tecnologico è giusto usarlo se l'arbitro ha dei dubbi. A Milano ho protestato, perché la Var non era stata utilizzata per cambiare la decisione dell'arbitro".

Secca la replica a Gasperini, che aveva invocato una punizione per Chiesa definendo il giocatore “simulatore”: “Il mio collega ha dato del simulatore a Chiesa, ma io non mi permetto mai di parlare dei giocatori degli altri. Federico sta crescendo e, tenuto conto che è giovane, può soltanto migliorare”.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 11:15