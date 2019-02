Pioli: "Rigore? Nessuna scenetta"

Il tecnico della Fiorentina Pioli dopo la partita contro la Spal ha commentato così l'episodio del Var: "Sul rigore penso che il regolamento è questo, non c'è stata nessuna scenetta".

"Oggi è stata una vittoria importante contro una squadra difficile. C'è il rammarico di non essere andati in vantaggio prima. Le loro occasioni sono nate da nostri errori tecnici. Siamo una squadra che mi fa arrabbiare molto ma che mi da anche tante soddisfazioni. Giovanni per me è un titolare, e in squadra ne ho 16-17 di titolari. Dobbiamo recuperare punti in campionato per cercare di migliorare lo scorso campionato. Pezzella è importantissimo per noi, ma non abbiamo fatto errori a causa della sua assenza. Il nostro centrocampo sta creando molte situazioni pericolose e sta lavorando molto bene. Abbiamo avuto la mentalità giusta per vincere e ci siamo meritati i tre punti".

SPORTAL.IT | 17-02-2019 16:10