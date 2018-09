Pioli sarcastico sul rigore contro la Fiorentina

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Inter-Fiorentina terminata 2-1 a favore dei nerazzurri: “Sono soddisfatto della prestazione ma abbiamo pagato caro il rigore subito a fine primo tempo, mentre il secondo gol subito è un nostro errore”.

L’allenatore viola dice la sua sul fallo di mano di Vitor Hugo: “Giocando a calcio le mani vanno usate, mi hanno detto di un tocco di polpastrello. Devo dire ai miei calciatori di legarsi le mani dietro alla schiena? Lui non fa niente per colpire il pallone, sono dispiaciuto”.

Sulla partita: “Volevo una prestazione diversa da quella di Napoli ed effettivamente la abbiamo fatta, ma speravo in un risultato diverso. Diciamo che non è stata una giornata favorevole per la Fiorentina. Dopo il gol del 2-1? E’ difficile reagire dopo aver subito un gol dove nell’azione precedente ci poteva stare un rigore per noi”.

SPORTAL.IT | 25-09-2018 23:45