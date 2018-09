Pioli si gode la Fiorentina sbarazzina

Giovane, discretamente sfacciata e spettacolare. La seconda Fiorentina di Stefano Pioli promette di far divertire i propri tifosi e gli appassionati di calcio e punta dritto all’Europa.

Il tecnico dei viola ha commentato il 3-0 alla Spal ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Oggi siamo stati padroni del campo e abbiamo mostrato personalità e attenzione, anche grazie ai nostri tifosi. Abbiamo le qualità per giocare un calcio propositivo e veloce, siamo giovani e possiamo fare la nostra partita in qualsiasi campo, l’importante che è che giochiamo sempre a viso aperto, anche contro le big”.

In campo si vola, quindi, e il compito dell’allenatore sarà accontentare tutti, anche chi gioca meno: “Mirallas era arrabbiato con me perché pensava di poter giocare dall'inizio, ma mi è piaciuta molto la sua reazione. Io devo fare delle scelte e a volte tocca penalizzare qualcuno, ben venga però questo atteggiamento, questa voglia. E' così che si gioca e che si reagisce a un'esclusione inaspettata. Pjaca? Sa stare in campo e ha talento, ma deve ritrovare il ritmo e maggiore entusiasmo”.

SPORTAL.IT | 22-09-2018 21:35