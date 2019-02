Pioli si sbilancia: 'Troppa Var'

La “girandola” del Var premia la Fiorentina, che strappa contro l’Inter al 101’ un 3-3 più utile per il morale e per l’orgoglio che per la classifica.

Ai microfoni di 'Sky Sport' Stefano Pioli esalta il cuore della squadra, ma parla anche dell’episodio decisivo, il fallo di mano fischiato a D’Ambrosio: “È stata una partita piena di episodi, abbiamo giocato poco e visto tanto il VAR. Io certi falli di mano non li fischierei mai, però li fischiano tutti quindi per loro sono irregolari. Per me i giocatori non possono stare con le mani dietro la schiena".

I viola hanno creduto a una rimonta che sembrava impossibile: “Abbiamo un'età media molto bassa, ma i ragazzi stanno facendo un grande lavoro. Il fatto che non molliamo mai fino alla fine è un segnale di grande crescita mentale. Peccato non aver sfruttato il vantaggio immediato, ma ci hanno raggiunto subito, poi abbiamo subito due gol con due tiri in porta, ma c’abbiamo creduto”.



SPORTAL.IT | 25-02-2019 00:05