Pioli teme l'Europa: "Il Derby ci ha portato via tante energie"

Stefano Pioli è pronto per iniziare l’avventura in Europa League con il Milan . Ha parlato in conferenza stampa oggi alla vigilia della partita contro il Celtic. L’obiettivo non è solo quello relativo alla competizione in sé, ma anche per vedere da vicino alla Champions.

“Sarò soddisfatto del nostro percorso europeo se passeremo il girone. Se punto a vincere il torneo? Vogliamo tornare in Champions e abbiamo due strade: o vincere l’Europa League o fare un grande campionato e arrivare nelle prime quattro in classifica. Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo. Dobbiamo sentire quello che abbiamo sentito mentre andavamo a San Siro, come se i tifosi fossero con noi”.

Stefano Pioli e il suo Milan vogliono iniziare col piede giusto nel girone di Europa League, a partire dalla trasferta di Glasgow contro il Celtic. Ma il Milan non ha svoltato dopo il Derby, il percorso comincia da lontano.

“Il nostro percorso e’ iniziato l’anno scorso. Si parla troppo facilmente di partite di svolta, le partite per noi sono tutte importanti e il derby lo era ancora di più. Averlo vinto ci dà ancora più consapevolezza e fiducia per il futuro. Indossiamo una maglia prestigiosa, di un club abituato a vincere in Italia e nel mondo. E il fatto che ci siano queste aspettative, significa che stiamo facendo anche noi qualcosa di importante. Dobbiamo reggere la pressione ed essere soddisfatti di quello che stiamo facendo, sapendo che ci sono ancora tanti esami da superare”.

Poi ai microfoni di ‘Sky Sport’, Stefano Pioli ha anche ammesso lo stato di forma che vive il Milan adesso.

“Il derby ci ha portato via tantissime energie, sia mentali sia fisiche. Come sempre, in questo periodo, avremo il blocco di tre settimane con tante partite ravvicinate e competitive. Fortunatamente siamo tanti per il momento, posso scegliere”.

OMNISPORT | 21-10-2020 21:57