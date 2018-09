Pioli spiega perché teme la Spal

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli teme la Spal e spiega perché alla vigilia del match del Franchi: "E' una squadra ben preparata, che chiude bene gli spazi. Quindi ci vorrà lucidità, precisione tecnica e intelligenza, non sarà una partita semplice".

Questa la disamina dei ferraresi da parte del mister dei viola: "Loro stanno facendo sicuramente bene. Credo che abbiano meritato di vincere le tre partite che hanno vinto, soprattutto l'ultima in casa contro l'Atalanta, hanno disputato una gara di intensità e qualità, giocano bene, per 8/11esimi sono gli stessi dell'anno scorso e hanno inserito giocatori di livello e di qualità, una squadra sicuramente in crescita".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 16:00