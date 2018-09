Pioli torna al punto di partenza

La Fiorentina torna sul campo dell’Inter, poco più di un anno dopo quella prima giornata dello scorso campionato quando, al debutto sulla panchina viola, Stefano Pioli uscì con le ossa rotte.

Altri tempi, perché oggi i gigliati scoppiano di salute e si presentano all’anticipo della sesta giornata al terzo posto, tre punti in più rispetto ai nerazzurri.

Per il tecnico emiliano, fresco ex, l’occasione per testare la personalità dei suoi: "Siamo solo all'inizio, dobbiamo rimanere concentrati, domani sarà una partita molto impegnativa – ha detto Pioli in conferenza stampa – Pensiamo solo a portare avanti le nostre idee, rispetto all'anno scorso è cambiato tutto. Era la prima giornata e c'erano tanti punti interrogativi. Adesso possiamo dire di essere una squadra, l'Inter è una squadra costruita per vincere, che sarà caricata dalle ultime due vittorie ottenute nel finale, ma noi abbiamo le carte in regola per fare una grande gara".

Pioli guarda alla partita di Napoli, l’unica persa in stagione, per provare a migliorare: "Ogni partita è un esame da superare, nelle ultime gare nessuno ci ha regalato niente anche se è evidente che abbiamo avuto un buon calendario. A Napoli abbiamo fatto un buon primo tempo, il calo nel secondo deve essere un insegnamento".



SPORTAL.IT | 24-09-2018 15:40