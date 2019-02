Pioli: 'Tornare a Udine riapre il dolore'

Manca un mese al primo anniversario della scomparsa di Davide Astori, ma il calendario ha portato la Fiorentina ad anticipare il viaggio del dolore. Per la seconda volta dopo quel tragico 4 marzo, i viola sono tornati ad Udine per affrontare i bianconeri per la terza giornata di ritorno.

Emozione e tristezza hanno rifatto inevitabilmente capolino e di questo ha parlato Stefano Pioli, più che dell’andamento della gara terminata 1-1: “Purtroppo non sarà mai una partita normale. Preparare questa trasferta e tornare a Udine significa per noi riaprire un dolore grande. Lo abbiamo affrontato nel modo migliore possibile" le parole del tecnico emiliano in sala stampa.

Pioli si dice poi deluso per non aver dato continuità alla vittoria-show in Coppa Italia sulla Roma: “Peccato non aver chiuso la settimana perfetta, dopo l’ingenuità su calcio piazzato ci siamo ripresi bene, ma non siamo riusciti a vincere".

SPORTAL.IT | 03-02-2019 19:40