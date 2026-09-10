Pioli è pronto a tornare in panchina con il Trabzonspor: dopo l’esperienza con Ronaldo all’Al-Nassr e la parentesi viola, può ripartire dalla Turchia e sfidare il pupillo Leao

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Stefano Pioli è pronto a ripartire dalla Turchia dopo il flop alla Fiorentina della scorsa stagione. L’ex allenatore del Milan, che ha allenato anche Cristiano Ronaldo durante la sua esperienza in Saudi League con l’Al-Nassr, è il candidato numero uno alla panchina del Trabzonspor, il nuovo club di Momo Salah. Da un campionissimo all’altro, con la possibilità di sfidare Rafa Leao, con cui ha vinto lo scudetto in rossonero, Italiano e Vlahovic, che stanno facendo molto bene al Besiktas.

Pioli riparte dalla Turchia: lo cerca il club di Salah

La scorsa annata il Pioli-bis alla Fiorentina è durato solamente dieci giornate, comunque più di Grosso, silurato addirittura alla terza. Ora, però, sembra arrivato il momento di tornare in pista. Come riferiscono i media turchi, il Trabzonspor ha scelto il tecnico emiliano per rilanciarsi dopo l’addio a Fatih Tekke.

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Nelle prossime ore il presidente Dogan incontrerà Pioli con la speranza di assicurarsi il suo sì e affidargli le chiavi di una squadra che ha provato a lanciare la sfida a Galatasaray e Fenerbahce – i due colossi di Istanbul – con l’arrivo di Salah. La 34enne stella egiziana ha già segnato quattro gol in altrettante presenze col suo nuovo club, tuttavia il Trabzonspor ha totalizzato 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, e ha anche fallito la qualificazione in Europa League.

Da Cristiano Ronaldo a Salah: Pioli a caccia del riscatto

Dopo lo scudetto conquistato col Milan, l’ultimo della storia dei rossoneri, la carriera di Pioli ha subito una brusca frenata. Anche in Arabia Saudita è andata male. Ingaggiato dall’Al-Nassr nel settembre 2024 per sostituire Luis Castro, il 60enne allenatore di Parma non solo ha chiuso la sua esperienza senza vincere alcun trofeo, ma ha vissuto anche un rapporto complicato con Cristiano Ronaldo. Sarebbe stato proprio il fuoriclasse portoghese a spingere il club di Riad a chiudere con Pioli, salutato a giugno del 2025 e poi accasatosi alla Fiorentina.

La sfida a Italiano, Vlahovic e al pupillo Leao

La Turchia parla sempre più italiano. Montella è stato confermato al timone della nazionale nonostante il deludente Mondiale, mentre Italiano sta mettendo tutti d’accordo al Besiktas. Dunque, in caso di firma col Trabzonspor, Pioli sfiderà il collega che ha accettato l’offerta dei bianconeri di Istanbul dopo i risultati positivi ottenuti a Bologna e Firenze.

La Fiorentina torna sempre, perché a disposizione di Italiano c’è anche Vlahovic, che ha segnato una tripletta contro il Corum per poi firmare il gol vittoria nel derby contro il Fenerbahce. Ma il confronto più atteso sarebbe quello con Rafa Leao. Pioli è stato l’allenatore che più di ogni altro ha saputo esaltare il talento incostante dell’ex numero 10 rossonero, oggi al Galatasaray e già criticato da una parte dei tifosi.