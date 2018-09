Pioli va a casa con un rimpianto

Perdere contro il Napoli ci sta, anche se nella scorsa stagione la Fiorentina si era abituata bene, pareggiando al "San Paolo" e vincendo nettamente al “Franchi” nella gara che ha di fatto chiuso i giochi per lo scudetto.

Eppure al termine della partita persa di misura contro la squadra di Ancelotti, Stefano Pioli non nasconde il rammarico per la prova della squadra, mai pericolosa dalle parti di Karnezis: “Abbiamo fatto una buona gara, ma abbiamo le qualità per fare molto meglio – le parole del tecnico emiliano a 'Sky Sport' – Un risultato positivo era alla nostra portata, per questo torniamo a casa dispiaciuti. Il Napoli è partito molto meglio e nel secondo tempo abbiamo sbagliato troppe uscite, è normale soffrire contro una squadra così”.

Pioli dissente da chi ha visto una Fiorentina rinunciataria: “Abbiamo mostrato personalità, non ci siamo accontentati di questo risultato, abbiamo creato occasioni, ma dovevamo palleggiare meglio. Gli errori di oggi comunque vanno accettati fanno parte del percorso di crescita dei nostri giovani".

