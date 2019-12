Pioli: "Vietato pensare al mercato"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro l'Atalanta: "Le vacanze non esistono, tutte le partite sono importanti, dobbiamo avere la concentrazione giusta per affrontare la gara di domani, altri pensieri non devono esserci. Il nostro momento è delicato, con una classifica deficitaria. E' un momento positivo per le prestazioni, ma abbiamo bisogno di punti. Giochiamo contro una squadra forte, con un grande potenziale offensivo. E' il miglior attacco del campionato e questo ci fa stare molto attenti".

Poi l'allenatore rossonero ha avvisato i suoi giocatori: "Il mercato durerà troppo tempo, nessun giocatore del Milan si deve permettere di pensare al mercato, se vedessi un giocatore poco determinato sicuramente non verrà convocato".

SPORTAL.IT | 21-12-2019 18:15