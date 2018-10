Pipita d'oro: GOLzalo è tornato e il Milan sogna

Un diamante sarà anche per sempre ma un Pipita vale tanto oro quanto pesa. GOLzalo si sta prendendo questo Milan sulle spalle, lo sta portando dalla dimensione buia in cui era cascato negli anni scorsi all’altezza delle grandi in pochi mesi. Quinta gara consecutiva in gol per lui (come e meglio di quanto fece anche lo scorso anno con la maglia della Juventus, quando mise a segno 6 reti in cinque gare tra campionato e Champions), la doppietta al Chievo arriva dopo le prodezze contro Cagliari, Dudelange, Atalanta e Olympiacos. Se Cutrone potrà diventare il nuovo Pippo Inzaghi si vedrà, ma a Gattuso basta che Higuain torni quello di Napoli ancor più che quello versione bianconero. In azzurro ha battuto tutti i record il Pipita ed era la panacea dei problemi perchè era il leader riconosciuto, cosa che non poteva accadere alla Juve ma che sta tornando ad esser al Milan.

LEADER VERO – Con in più anni di esperienza e la rabbia di voler spaccare il mondo per dimostrare di essere il migliore. Tale si sente Gonzalo. Il migliore. E un leader. Lo dimostra anche l’ammonizione per proteste rimediata col Chievo. La sua rabbia è l’arma in più, lui che non chiude occhio se non segna, che vive per il gol, per vincere sì ma con i suoi gol. Il Milan era nel suo destino: ai rossoneri nel 2012, con Mourinho allenatore, segnò il gol n.700 in Europa del Real e al Milan ha segnato sempre quand’era avversario. Ora le sue reti sono dalla parte giusta così come il suo entusiasmo.

CON SUSO C’EST PLUS FACILE – A caldo il Pipita ha raccontato tutta la sua gioia: “Mi sento parte di questo Milan, siamo un gruppo fantastico. Si lavora al massimo. Si può sbagliare ma l’importante è la professionalità che c’è. Questa è la strada su cui continuare. Abbiamo avuto una partenza che non rispecchiava il nostro gioco e le occasioni create. Dobbiamo continuare così. Ho la carica di uno che inizia la stagione, il Milan mi ha dato tanta fiducia dal primo giorno e io provo a ripagarla in campo. Sono contentissimo qui. Speriamo di continuare così”. Un caso che segni sempre su assist di Suso? No, neanche per lui: “Suso lo guardavo quando giocavo in altre squadre, è fantastico. Quando alza la testa ha una altissima qualità nel mettere la palla. Il secondo assist è stato fantastico. Grazie a tutti i compagni. Derby? Proviamo a vincerle tutte, vincere sarebbe bello”. Il Milan si sfrega le mani: dopo un anno da incubo con due centravanti a secco come Kalinic e Andrè Silva, è tornato il sole.

