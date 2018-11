Pipita e la maledizione lunga 11 metri

Non è un robot, come ha detto ieri sera nel chiedere scusa per il rigore sbagliato e la reazione da cartellino rosso, ma Gonzalo Higuain non è neanche un rigorista scelto. Quello sbagliato ieri a San Siro contro la Juventus è solo l’ultimo di una collana impietosa. I tifosi rossoneri gli stanno voltando le spalle: volevano che fosse Kessie, che si era avvicinato al dischetto e che è più freddo, a battere quel penalty. L’emotività ha giocato invece un brutto scherzo al Pipita, troppo smanioso di prendersi la rivincita con la sua ex squadra. E’ finita come peggio non poteva ma è davvero così facile far sbagliare un rigore a Higuain? Szczesny fa capire di sì (“Lo conosco Higuain e so dove tira, sono partito un po’ prima come mi ha consigliato anche Ronaldo, ma sono stato fortunato sulla palla bassa”) ma sono soprattutto i precedenti a inchiodare l’argentino. Tutti sbagliano i rigori, è chiaro, ma è impressionante la sequenza di rigori pesanti falliti dal Pipita. Una storia cominciata col Real Madrid contro il Malaga, e continuata con Napoli, nazionale argentina e Juventus. Se il buongiorno si vede dal mattino ecco che tutto torna.

LA PRIMA VOLTA – Con la maglia azzurra Bardi all’esordio al San Paolo lo ipnotizzò nel suo primo Napoli-Chievo. Nelle stagioni in azzurro, addirittura, la sua percentuale di realizzazione fu sotto al 50%. Undici metri fatali. Per un totale di 19 rigori segnati in carriera e 6 sprecati (uno anche contro il Milan). Quello che i tifosi del Napoli non gli perdoneranno mai fu quello contro la Lazio nell’ultimo anno di Benitez. Serviva vincere per centrare la Champions, i biancocelesti si portano avanti 2-0 al San Paolo, proprio Higuain li agguanta con una doppietta poi la sliding door. Rigore per il Napoli, batte e sbaglia Gonzalo. Una maledizione. Che continua anche con l’Argentina visto che fallisce il rigore decisivo nella finale di coppa America contro il Cile. Alla Juve si continua: l’errore più grave in Champions contro il Tottenham ma anche in campionato contro l’Udinese quando l’eroe di turno fu il portiere Bizzarri. Ieri sera il “battesimo” dell’errore con la maglia del Milan, nella partita più importante e proprio contro quell’avversario che avrebbe voluto battere. Avrebbe voluto umiliare Ronaldo, si è ritrovato in lacrime ad essere consolato dallo stesso Cr7 che a fine gara l’ha difeso.

LE SCUSE – Poi ha avuto la forza di parlare per dire: “Voglio chiedere scusa alla squadra, a Gattuso e ai tifosi per il mio atteggiamento. L’arbitro sa cosa gli ho detto. Mi prendo la responsabilità per quello che ho fatto, non deve succedere più. La mia reazione? Era fallo di Benatia, mi ha fischiato contro e mi ha ammonito. Gli arbitri dovrebbero capire anche il momento dei calciatori. Non sono un robot, sono un giocatore e sono una persona che sente molto certe emozioni… Poi è vero che non sono stato da esempio ai bambini e mi spiace. La solidarietà dei miei ex compagni? Avevo un bel rapporto con loro, sanno che emozioni si provano in campo. Sì, era una partita con emozioni diverse, lo ammetto. Pensavo Szczesny non si muovesse prima. Ha detto che mi conosce? Vero, io lo tiro sempre così, ma era ben angolato”. Non abbastanza, forse.

SPORTEVAI | 12-11-2018 10:25