Gerard Piqué è pronto a lasciare il Barcellona. Come preannunciato dopo la sconfitta umiliante contro il Bayern per 8-2, il difensore catalano sta per dire addio ai blaugrana, che stanno per attuare una vera e propria rivoluzione della rosa.

Sulle sue tracce ci sono due club di Premier League, il Liverpool e il Fulham. Nei Reds Piqué potrebbe prendere il posto di Lovren, che sta per lasciare l’Inghilterra per trasferirsi allo Zenit.

OMNISPORT | 20-08-2020 12:13