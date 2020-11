Pirlo: "Abbiamo dominato, bravi tutti"

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo applaude la squadra dopo la vittoria contro il Cagliari: “Gli interpreti possono cambiare, ma il nostro modo di giocare deve essere lo stesso. Abbiamo dominato bene il gioco, ci serviva una partita così”.

“Mi sono piaciuti tutti, quando si rientra dalla sosta è sempre difficile, ma noi siamo entrati con lo spirito giusto dal primo minuto. Abbiamo tanti giocatori in rosa in grado di dare strappi alla partita. Arthur? Ci vuole un po’ di ambientamento, ora sta molto meglio. Per noi è un giocatore molto importante che ci dà sicurezza. L’importnate è giocare la palla a due tocchi e molto velocemente: quando ti diverti i giocatori prendono sicurezza”.

