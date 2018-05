Pirlo, addio al calcio con vista sulla Nazionale

Tanto divertimento, altrettanta nostalgia. Ma soprattutto una parata di campioni senza precedenti, tutti in campo quasi contemporaneamente per salutare 'Il Maestro'. Dopo aver annunciato l’addio al calcio lo scorso novembre, Andrea Pirlo ha giocato per l’ultima volta in una notte piena di stelle e di spettatori. In un San Siro gremito è andata in scena “La Notte del Maestro”, parata di amici ed ex compagni del regista campione del mondo e stella pluriscudettata di Milan e Juventus. Impossibile citare tutti gli ex fuoriclasse che sono scesi in campo, anche per pochi minuti, come Gigi Buffon, entrato nel finale. Poi ancora Rui Costa e Seedorf, Shevchenko e Inzaghi, per stare al periodo milanista di Pirlo, Zanetti e Vieri (autore di un siparietto nello spogliatoio dell'Inter…) per ricordare la parentesi nerazzurra del 'Professore' e poi a Barzagli e Chiellini, Del Piero fino a Tevez per i tempi juventini e anche Frank Lampard, che con Pirlo ha condiviso la parentesi al New York a fine carriera. Senza ovviamente trascurare gli amici campioni del mondo, come Luca Toni.

La “partita” tra “Bianchi” e “Blu”, con Pirlo in campo rigorosamente un tempo da una parte e uno dall’altra, è finita 7-7, con reti di Shevchenko, Quagliarella, Cassano, Cafu, Seedorf, Brocchi e Toni per i ‘Blu’, Matri, Vieri e Pato (autore di una doppietta) per i ‘Bianchi’, nel cui conto va aggiunta la tripletta realizzata nel finale dal come sempre scatenato Pippo Inzaghi, che ha pure chiesto il pallone da portare a casa per ricordare l’ennesima marcatura multipla della partita. Il momento più toccante al 36’ del secondo tempo, quando Pirlo è uscito dal campo tra la standing ovation: al suo posto il figlio Niccolò, classe 2003.

A margine della sfida non sono mancate le dichiarazioni importanti. Su tutte quelle dello stesso Buffon e quelle del sub-commissario della Federcalcio Alessandro Costacurta. Quest’ultimo ha parlato del futuro di Pirlo, che avrebbe aperto alla possibilità di entrare nello staff tecnico di Roberto Mancini, neo ct della Nazionale: "Abbiamo chiesto ad Andrea di farne parte e ci ha dato la sua disponibilità. Credo che possa essere una risorsa per la Nazionale” le parole dell’ex compagno di Pirlo al Milan.

"Ho tempo per pensare a cosa fare, ho smesso da poco e il campo per ora non mi manca. Ma nella vita ho sempre fatto solo questo…" la 'risposta' di Andrea al termine della serata.

Buffon ha invece preso tempo per la decisione più attesa, quella di che indirizzo dare alla propria carriera dopo l’addio alla Juventus: “Il Psg? Come ho detto qualche giorno fa ho bisogno di prendermi realmente una 'settimanina' per stare sereno e a bocce ferme analizzare tutte le cose del caso. Non sono scelte semplici. Una persona di 40 anni deve prendere le decisioni più giuste non sull'onda dell'emotività, ma con molta razionalità".

No secco invece alla Nazionale: "Perché non giocherò con l'Olanda a Torino? Sono sempre stato invitato alle feste perché considerato un giocatore importante, un valore aggiunto. Se gli altri non la pensano così, e non dico i tecnici e le persone della Nazionale, ne prendo atto e prendo le decisioni del caso".

SPORTAL.IT | 21-05-2018 21:15