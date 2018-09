Pirlo apre al ritorno di Pogba

In una lunga intervista al Tuttosport, Pirlo ha toccato diversi temi caldi, a partire da Dybala, decisamente in discussione in questo periodo: "Se Paulo comincerà ad allenarsi come CR7 sarà dura tenerlo fuori. Quando stai fuori devi metterci sempre qualcosa in più: ma le sue qualità non si discutono. Non è semplice accettare di non partire dall'inizio, per diventare un giocatore fondamentale per la Juve deve trovare qualcosa dentro di sé".

Si parla anche di Pogba, accostato alla Juventus: "Non mi stupirebbe un suo ritorno, la Juve sta cercando i migliori". Parole al miele per Allegri: "E'' uno dei migliori, gli manca solo la ciliegina della Champions. Di lui apprezzo la bravura nel variare i moduli e gestire lo spogliatoio".

SPORTAL.IT | 14-09-2018 08:55