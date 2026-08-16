Pirlo, che disastro: sconfitta per 5-1 dello Fc United Dubai, il debutto nella Pro League araba è da dimenticare

L'ex tecnico della Juventus, ancora scottato per la vicenda della panchina della Nazionale, parte malissimo nella prima giornata di campionato

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Continua il momento difficile per Andrea Pirlo che sta vivendo un’estate davvero complicata. L’ex allenatore di Juventus e Sampdoria non ha ancora metabolizzato la grande delusione per essere stato scartato come ct della Nazionale quando già aveva assaporato l’idea di diventare l’allenatore azzurro ma le cose non vanno bene neanche con la sua squadra di club. Lo United Dubai infatti ha iniziato il campionato degli Emirati Arabi con una sconfitta pesante.

L’estate no di Pirlo

Era il 26 luglio quando l’ex play di Juventus e Milan ricevette la telefonata di Malagò che lo informava che sarebbe stato lui il prescelto per dirigere l’Italia. Dopo il no di Guardiola il duo composto da Maldini e Leonardo sembrava aver vinto il braccio di ferro ed aver convinto il presidente federale a non puntare su Mancini o Conte ma a dare fiducia a Pirlo. In quelle stesse ore però si scatenò una campagna mediatica, con politici ed addetti ai lavori che fecero rilevare l‘incompatibilità di quella carica con il ruolo di ambassador di un sito di scommesse russo. Ne nacque un polverone che portò al dietrofront di Malagò, alle dimissioni di Maldini e Leonardo e all’investitura del Mancio.

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Il sito di scommesse russo

Pirlo commentò sui social con amarezza la telenovela che lo aveva visto coinvolto e rimase al suo posto, sulla panchina del Fc United di Dubai, neopromosso nel massimo campionato degli Emirati Arabi. Il sito di scommesse russo Fonbet di cui è testimonial è tra l’altro finito nella black list dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e deve essere attuata l’inibizione dei domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com, inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia. Il provvedimento dell’Adm ha disposto l’oscuramento di 293 nuovi siti internet, portando a 12.448 il numero complessivo dei domini inibiti.

Il debutto choc in campionato

L’avventura di Pirlo in campionato però è iniziata come peggio non si poteva con un cappotto perentorio in casa dell’Al Wasl che si è imposto per 5-1. Renato Junior ha regalato all’Al Wasl un inizio perfetto dopo soli tre minuti, prima che lo United rispondesse con il suo primo gol in assoluto nella ADNOC Pro League. Un autogol ha riportato l’Al Wasl in vantaggio dopo l’intervallo, prima che tre reti nel finale, tra cui una doppietta di Sergio Pereira, trasformassero la partita in una vittoria schiacciante.