Pirlo, critica feroce ad Allegri

L'ultima partita di Andrea Pirlo con la maglia della Juventus è stata proprio una finale di Champions League, nel 2015, a Berlino contro il Barcellona. Finita tra le lacrime, quelle che per il momento i giocatori di Allegri non hanno versato perché a Madrid contro l’Atletico i bianconeri hanno perso solo il primo round, seppur con un risultato difficile da rimontare.

Il regista campione del mondo 2006, però, ora opinionista per 'Sky Sport', è andato giù pesante nel criticare la prova della squadra al 'Wanda Metropolitano' e in particolare l’atteggiamento tattico scelto da Allegri per l'andata degli ottavi di finale: “Oggi lo stadio dell’Atletico ha messo molta pressione, ma se si è giocatori della Juventus bisogna sopportarla perché c’è la possibilità di raggiungere obiettivi importanti”.

“Questa sera – ha aggiunto Pirlo – ho visto una squadra con poca personalità e poca voglia di fare gioco. La Juventus ha giocato in modo troppo attendista, come se volesse solo far passare il tempo sperando che arrivasse un gol prima o dopo”.

SPORTAL.IT | 20-02-2019 23:45