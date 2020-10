Pirlo e protocollo, gli affondi di Pistocchi scaldano il web

Maurizio Pistocchi continua a far discutere per i suoi messaggi su Twitter. L’esperto giornalista Mediaset dice la sua su due argomenti molto discussi negli ultimi giorni, l’efficacia del protocollo Figc e il nuovo corso della Juventus sotto l’egida di Andrea Pirlo, scatenando il solito corollario di vivaci discussioni a riguardo.

Pistocchi sul protocollo

Il primo Tweet è dedicato al protocollo, difeso a spada tratta dai vertici di Figc e Lega ma messo in discussione da virologi ed esperti. Ecco come Pistocchi proverebbe ad andare avanti: “L’aumento esponenziale dei contagiati dal Covid-19 nel paese e tra le squadre di SerieA impone una immediata revisione del protocollo, con tamponi giornalieri, e richiede l’assoluto isolamento della squadra, sullo schema della ‘bolla’ NBA. E forse non basterà”.

Pistocchi su Pirlo

Piuttosto esaustivo anche l’affondo su Pirlo, il tecnico bianconero: “In questi giorni ho letto che tanti giocatori della Juve finalmente ‘si divertono’ grazie agli allenamenti di Pirlo. Divertirsi va sempre bene, a patto che non si divertano di più gli avversari, come in Roma-Juventus“.

Pistocchi, le reazioni dei followers

“Ma io mi chiedo perché negli altri paesi, con il doppio e triplo dei contagiati nostri, le cose funzionino bene, mentre da noi succedono sempre queste polemiche del c…”, si domanda Paolo a proposito della questione protocollo, ricevendo questa risposta dal giornalista: “Forse perché negli altri paesi c’è un maggiore rispetto delle regole”. Molti sono d’accordo sull’ipotesi bolla, anche se per qualcuno i tempi lunghi non favorirebbero questa eventualità. Anche in questo caso Pistocchi è caustico: “La somma degli emolumenti dei calciatori di serie A supera il miliardo di €. Per uno stipendio come quelli che prendono loro sarei disposto a stare per un anno a Camaldoli“.

Pistocchi vs Pirlo, social in tilt

Ancor più scoppiettanti le discussioni intorno al Tweet su Pirlo: “Con Sarri si divertivano sempre gli avversari, quindi”, ironizza un tifoso bianconero. “Sarri ha vinto. E per chi dice che è l’unica cosa che conta basta e avanza”, replica Pistocchi. Anche Frank dissente: “Roma-Juventus che, ricordiamolo, è finita 7-1 per la Roma che ha giocato in inferiorità numerica per 30 minuti”. Mentre un altro follower è d’accordo e sottolinea: “Le stesse cose le scrivevano l’anno scorso e ogni volta che arriva un allenatore nuovo in una squadra…Ricordo persino un titolo ORA SI SUDA per pompare Ciruzzo Ferrara“.

