Pirlo e Tas, milanisti divisi su tutto

Una sorpresa e una ricorrenza scuotono la marcia d’avvicinamento dei tifosi del Milan alla serata dei verdetti. Questa sera si giocano prima Milan-Frosinone e Juventus-Atalanta, le due partite che – con tutta probabilità – decideranno se i rossoneri chiuderanno tra le prime quattro in questo campionato. C’è da battere i già retrocessi ciociari e poi sperare che i bianconeri facciano altrettanto con l’Atalanta di Gasp. Nel frattempo, però, è arrivata una notizia a sorpresa.

Niente ricorso – Come rivela il Corriere della Sera, infatti, il Milan ha deciso di non presentare ricorso per la sanzione emessa dalla Camera Giudicante del Tasper le sanzioni Uefa del triennio 2014-2017: tra i vari orpelli, c’è anche l’esclusione per un anno dalle coppe. “Così rischiamo di qualificarci in Champions e di esserne esclusi lo stesso, sarebbe terribile”, scrive un tifoso preoccupato su una pagina social. “Tutti fanno i loro comodi ma a pagare siamo solo noi: bisognerebbe ribellarsi e invece la società sembra arrendersi”, incalza un altro: “Perché Perché? Perché? Conveniva saltare quest’anno di Europa League, così ci saremmo ripuliti”, sentenzia malinconico un altro fan. Ma c’è pure chi sta con la società: “Lasciamoli lavorare, se hanno deciso così sapranno il fatto loro”.

Il compleanno – Oggi, poi, è anche il giorno del quarantesimo compleanno di una leggenda rossonera, Andrea Pirlo. Una leggenda che, nata nell’Inter, ha poi espresso gli ultimi bagliori con la maglia della Juventus. Proprio il ‘tradimento’ bianconero non è stato dimenticato dai sostenitori rossoneri. Alcuni, piuttosto che fare gli auguri a Pirlo, scrivono risentiti: “Grande campione, con noi però ti sei comportato male”, punzecchia un infiltrato rossonero in un gruppo di tifosi della Juve. “Chi ama non dimentica: auguri grande Andrea”, scrive invece convinta una sostenitrice rossonera. Insomma, milanisti divisi su tutto, a poche ore dalla notte delle speranze e dei verdetti.

SPORTEVAI | 19-05-2019 11:28