Pirlo fa fuori un pezzo da novanta: nasce la sua Juve

Andrea Pirlo, il nuovo allenatore della Juventus, è già all’opera per costruire la squadra bianconera del futuro.

Non ci sarà spazio per tutti, lo ha detto chiaramente. “Con Higuain ho parlato – ha spiegato -. E’ una persona che ammiro tantissimo, ha fatto un ciclo importante qui, è stato un grandissimo giocatore ma parlando con lui abbiamo deciso che le strade si devono separare. E’ stato un grandissimo campione ma i cicli finiscono. E’ stato messo da parte ma da persona seria ci siamo parlati, prendendo questa decisione. Khedira? E’ infortunato, vedremo quando starà meglio”.

Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala sembrano invece due su cui il timoniere bianconero ha intenzione di puntare forte. “Con il primo ci siamo sentiti prima di iniziare, per dargli gli orari degli allenamenti – ha sottolineato -. Ci ho parlato sul campo, di presente, passato ma molto da persone normali. Avremo tempo di entrare negli aspetti tecnico tattici. Paulo non è mai stato sul mercato, siete voi che mettere queste voci in giro. Per me è importante come gli altri, appena rientrerà, farà parte del progetto. Arthur l’ho visto e ammirato, è un centrocampista di costruzione che può ricoprire più ruoli, da regista, a mezzala, da centrocampista a due. Ha qualità e sarà utile. I giocatori di qualità possono giocare sempre insieme, basta che ci siano sacrificio e abnegazione. Più giocatori di qualità ci sono, più chances di vincere ci sono ma sempre all’interno di una struttura di squadra”.

“L’entusiasmo va portato giorno per giorno, parlando coi giocatori, rendendoli partecipi negli allenamenti, facendo entrare loro in testa il nostro nuovo modo di giocare – ha concluso Pirlo -. La cosa più importante da fare ora, in questo breve periodo, è parlare e far capire ai ragazzi cosa vogliamo effettivamente. Sarà lavoro sul campo ma tanto di rapporti umani”.

OMNISPORT | 25-08-2020 15:49